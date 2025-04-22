С начала года по госпрограммам было продано более 36 тыс. автомобилей
В первом квартале 2025 года по программам стимулирования спроса (льготное автокредитование и льготный лизинг) было продано свыше 36 тыс. автомобилей. Об этом 22 апреля сообщили «Известиям» в Минпромторге.
В ведомстве уточнили, что в рамках программы льготного автокредитования было реализовано более 25,3 тыс. машин, по программе льготного лизинга — свыше 10,7 тыс. автомобилей. Основная доля транспортных средств, проданных по обеим программ, пришлась на модели АвтоВАЗа: в первом квартале по программе льготного автокредитования или лизинга было реализовано 28,8 тыс. автомобилей бренда Lada.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку в 20% ( в Дальневосточном федеральном округе –25%) от стоимости автомобиля с ДВС российского производства и скидку в размере 35% от цены отечественного электрокара или гибрида. Воспользоваться этой программой могут учителя, врачи, участники СВО и члены их семей.
В конце прошлого года стало известно, что в 2025 году на программу льготного автокредитования в бюджете зарезервировано 36 млрд рублей.