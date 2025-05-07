Названы самые популярные новые авто у россиян в апреле

В апреле 2025 года лидером российского авторынка стала Lada Granta. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 7 мая. В середине весны в РФ было продано почти 13 тыс. автомобилей семейства Granta (включая произведенные на его базе), что на 33,2% меньше, чем год назад.

На втором месте по продажам идет Lada Vesta (7,1 тыс.; –46,5%). Самой продаваемой иномаркой в стране остался китайский кроссовер Haval Jolion, который в апреле разошелся тиражом в 5,2 тыс. экземпляров (–9,7%).

Следом идут Chery Tiggo 7 Pro Max (4,2 тыс. единиц; –5,7%), а также два вазовских внедорожника — lada Niva Travel (3,1 тыс. единиц; –38%) и Niva Legend (2,9 тыс. единиц; –34,7%). В десятку также вошли Geely Monjaro (2,7 тыс. единиц; –17,9%), Belgee X50 (2,7 тыс. единиц; –10%), Haval M6 (2,6 тыс. единиц; –19,4%) и Lada Largus (2,3 тыс. единиц.; рост в 51 раз).

«Если смотреть динамику по итогам четырех месяцев, то «в минусе» оказываются все перечисленные модели, кроме Lada Largus, продажи которой на низкой базе увеличились в 51 раз. Остальные же имеют снижение, а самое сильное оно у Geely Monjaro — примерно вдвое», — отметили аналитики.

Ранее в этот день стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.