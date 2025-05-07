Песков рассказал о мерах по обеспечению безопасности Москвы на фоне атак ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают демонстрировать свою склонность к террористическим действиям, направляя беспилотники (БПЛА) на Москву в дневные часы. Российские военные предпринимают все необходимые меры для создания спокойной обстановки на праздновании Дня Победы в столице. Об этом 7 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям. Принимаются специальными службами, нашими военными все необходимые меры для того, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке», — сказал он на брифинге.
По словам Пескова, несмотря на действия ВСУ, решение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня в дни проведения праздничных мероприятий остается в силе.
В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два БПЛА, летевших в сторону столицы. Ранее сообщалось о семи сбитых дронах, направляющихся в регион.
Минобороны 6 мая рассказало, что за вечер средства ПВО уничтожили 57 украинских БПЛА над шестью регионами РФ.