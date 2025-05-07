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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении более 140 воздушных целей

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Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia
dzen
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С вечера вторника, 6 мая, над территорией Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей. Об этом 7 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в отражении атаки задействовали подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ, Росгвардии по Брянской области, а также отряд «БАРС-Брянск».

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Этим утром губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил об отражении попытки атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Нейского района. Разрушений и пострадавших нет.

До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. Разрушений и пострадавших также нет.

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