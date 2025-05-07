Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении более 140 воздушных целей
С вечера вторника, 6 мая, над территорией Брянской области уничтожили более 140 воздушных целей. Об этом 7 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в отражении атаки задействовали подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ, Росгвардии по Брянской области, а также отряд «БАРС-Брянск».
Этим утром губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил об отражении попытки атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Нейского района. Разрушений и пострадавших нет.
До этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. Разрушений и пострадавших также нет.