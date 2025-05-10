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Эксперты назвали причины отказа россиян от автомобиля

Опрос: каждый третий россиянин готов отказаться от авто из-за проблем с парковкой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Отсутствие удобного и доступного по цене паркинга меняет жизненные сценарии — от отказа покупки машино-места до готовности пересесть на общественный транспорт. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании «СК10», с которым ознакомились «Известия» 10 мая.

Несмотря на высокую автомобилизацию населения, отсутствие подземных паркингов становится серьезной проблемой для россиян. Согласно исследованию, у 39,4% опрошенных есть одна машина, у 27,8% — две, а у 32,8% — более двух. Однако инфраструктура не успевает за спросом: 53,3% респондентов заявили, что в их домах нет подземных парковок.

Кроме того, лишь 17,8% автовладельцев имеют собственное машино-место, отмечают эксперты. При этом 23,3% хотели бы его приобрести, но считают стоимость слишком высокой, и только 5,6% всерьез планируют такую покупку.

Те, кто паркуется во дворах, сталкиваются с рядом трудностей. Главная из них — нехватка свободных мест вечером (28,9%). Также горожан беспокоит отсутствие охраны и камер (15,6%), повреждения автомобилей (6,7%) и отсутствие навесов (9,4%). Почти 40% опрошенных признались, что испытывают все эти проблемы одновременно.

Из-за сложностей с парковкой некоторые автовладельцы готовы отказаться от личного транспорта: 13,9% рассматривают каршеринг, а 27,8% — переход на общественный транспорт. Тем не менее 58,3% респондентов не готовы расстаться с автомобилем, несмотря на неудобства.

«Наличие подземного паркинга остается одним из весомых аргументов в пользу новых жилых комплексов. Комфортная и безопасная парковка воспринимаются покупателем уже не как привилегия, а базовая потребность. Современные паркинги оборудуются системами умного доступа с распознаванием номеров, видеонаблюдением, удобной навигацией, точками сервисов и подзарядки», — отметил руководитель отдела коммерческого продукта девелоперской компании «СК10» Сергей Кистерев.

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Ранее, 29 января, сообщалось, что средняя стоимость машино-места в столице за год выросла на 6,1% и достигла 3,65 млн рублей. По информации аналитиков, на первичном рынке «старой» Москвы по итогам 2024 года было представлено 13 052 машино-места. За год объем предложения вырос на 6,2%. В массовом сегменте продается 3528 лотов, в бизнес-классе — 7713 лотов, в премиум-классе — 1295 лотов, в элитном сегменте (без учета закрытых продаж) — 517 лотов.

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