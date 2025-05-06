Белый дом прекратил выделение грантов Гарвардскому университету
Администрация президента США Дональда Трампа довела до сведения Гарвардского университета, что учебное заведение больше не будет получать федеральные гранты на проведение исследований, так как отказалось следовать рекомендациям по изменению своей политики. Об этом 5 мая сообщил телеканал CBS News со ссылкой на письмо главы минобразования страны Линды Макмэон президенту вуза Алану Гарберу.
Министр заявила, что университет не будет пользоваться финансовыми привилегиями от государства, пока его руководство не будет следовать требованиям администрации главы государства и не продемонстрирует ответственного управления вузом. Власти США убеждены, что старейший американский университет систематически нарушает федеральные законы.
Как пишет Макмэон, учебное заведение игнорирует такие проблемы, как антисемитизм и дискриминация, отказывается следовать «академической дисциплине» и демонстрирует «нарушение своих юридических обязанностей».
«Учитывая эти и другие тревожные обвинения, настоящим письмом мы информируем о том, что Гарвардскому университету больше не следует запрашивать гранты, поскольку они не будут предоставлены», — предупредила глава ведомства.
2 мая Трамп также заявил о намерении лишить Гарвардский университет статуса освобожденной от налогов организации, отметив, что «Гарвард этого заслуживает». До этого, 29 апреля, сообщалось, что администрация Трампа начала расследование в отношении Гарвардского университета и научного журнала Harvard Law Review в связи с обвинениями в расизме. В отношении учебного заведения будет проведена проверка, которая коснется внутренних документов, а также политики отбора кадров и авторов статей.
24 апреля Трамп назвал Гарвардский университет «угрозой демократии» и обвинил его руководство в «либеральном беспорядке». Комментарий президента прозвучал после того, как руководство Гарварда повторно проигнорировало требования администрации Белого дома к учебному заведению.
Газета The Wall Street Journal 20 апреля писала, что администрация Трампа намерена лишить Гарвард еще $1 млрд финансирования из-за отказа изменить внутреннюю политику учебного заведения. На следующий день, 21 апреля, руководство вуза подало иск в суд против администрации главы государства.