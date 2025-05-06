Реклама
Прямой эфир
Мир
Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии в первом туре
Мир
Красный Полумесяц сообщил о полном истощении запасов продовольствия в Газе
Мир
СМИ сообщили о росте цен на газ в Европе
Общество
Прокуратура проводит проверку по факту хлопка в жилом доме в Свердловской области
Авто
Китайские автобренды Lepas и iCar могут появиться в России
Общество
Правоохранители ликвидировали подпольные узлы связи мошенников в Брянской области
Авто
УАЗ объявил о весенней модернизации автозавода
Мир
В штаб-квартире ООН сотни человек спели «День Победы» с Хором Турецкого
Экономика
Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ
Спорт
Главным тренером ХК «Амур» назначили Александра Гальченюка
Общество
Более 1 тыс. человек приняли участие в акции «Вальс Победы» в Приморье
Мир
Reuters узнало о предложении ЕК запретить новые газовые соглашения с РФ к концу года
Общество
Москвичей предупредили о временных ограничениях транспорта с 7 по 9 мая
Общество
СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на жилой дом в Званом Курской области
Общество
«Известия» выпустили репринт исторического номера газеты от 9 мая 1945 года
Новости компаний
В МТС рассказали о работе базовых станций в Антарктиде
Общество
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и вылет самолетов

Белый дом прекратил выделение грантов Гарвардскому университету

0
EN
Фото: REUTERS/Faith Ninivaggi
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Администрация президента США Дональда Трампа довела до сведения Гарвардского университета, что учебное заведение больше не будет получать федеральные гранты на проведение исследований, так как отказалось следовать рекомендациям по изменению своей политики. Об этом 5 мая сообщил телеканал CBS News со ссылкой на письмо главы минобразования страны Линды Макмэон президенту вуза Алану Гарберу.

Министр заявила, что университет не будет пользоваться финансовыми привилегиями от государства, пока его руководство не будет следовать требованиям администрации главы государства и не продемонстрирует ответственного управления вузом. Власти США убеждены, что старейший американский университет систематически нарушает федеральные законы.

Как пишет Макмэон, учебное заведение игнорирует такие проблемы, как антисемитизм и дискриминация, отказывается следовать «академической дисциплине» и демонстрирует «нарушение своих юридических обязанностей».

«Учитывая эти и другие тревожные обвинения, настоящим письмом мы информируем о том, что Гарвардскому университету больше не следует запрашивать гранты, поскольку они не будут предоставлены», — предупредила глава ведомства.

В США подводят итоги первых 100 дней Трампа. Что пишут СМИ

2 мая Трамп также заявил о намерении лишить Гарвардский университет статуса освобожденной от налогов организации, отметив, что «Гарвард этого заслуживает». До этого, 29 апреля, сообщалось, что администрация Трампа начала расследование в отношении Гарвардского университета и научного журнала Harvard Law Review в связи с обвинениями в расизме. В отношении учебного заведения будет проведена проверка, которая коснется внутренних документов, а также политики отбора кадров и авторов статей.

24 апреля Трамп назвал Гарвардский университет «угрозой демократии» и обвинил его руководство в «либеральном беспорядке». Комментарий президента прозвучал после того, как руководство Гарварда повторно проигнорировало требования администрации Белого дома к учебному заведению.

Газета The Wall Street Journal 20 апреля писала, что администрация Трампа намерена лишить Гарвард еще $1 млрд финансирования из-за отказа изменить внутреннюю политику учебного заведения. На следующий день, 21 апреля, руководство вуза подало иск в суд против администрации главы государства.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025