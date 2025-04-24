Трамп назвал Гарвард угрозой демократии

Президент США Дональд Трамп назвал Гарвардский университет «угрозой демократии» и обвинил его руководство в «либеральном беспорядке». Об этом 24 апреля сообщает издание ABC News.

«Гарвард — антисемитское, крайне левое учебное заведение, как и многие другие, куда принимают студентов со всего мира, желающих разорвать нашу страну на части. В этом месте — либеральный беспорядок, где определенной группе сумасшедших психов разрешено входить и выходить из класса и извергать фальшивые гнев и ненависть. Это действительно ужасно», — приводит издание слова Трампа.

Комментарии президента прозвучали после того, как руководство Гарварда в очередной раз проигнорировало требования администрации Трампа к учебному заведению.

Газета The Wall Street Journal 20 апреля писала, что администрация Трампа намерена лишить Гарвардский университет еще $1 млрд из-за отказа изменить внутреннюю политику учебного заведения.

До этого, 14 апреля, целевая группа департамента по борьбе с антисемитизмом заявила, что министерство образования США сообщило о заморозке грантов для Гарвардского университета в размере $2,2 млрд из-за отказа учебного заведения выполнять указания американского лидера.