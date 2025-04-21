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WSJ узнала о планах администрации Трампа лишить Гарвард еще $1 млрд финансирования

WSJ: Гарвардский университет лишат $1 млрд финансирования
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Фото: REUTERS/Faith Ninivaggi
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена лишить Гарвардский университет еще $1 млрд из-за отказа изменить внутреннюю политику учебного заведения. Об этом 20 апреля сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Администрация Трампа настолько разгневалась на Гарвардский университет после недели обострения спора между двумя сторонами, что планирует лишить учебное заведение дополнительного финансирования медицинских исследований на сумму $1 млрд», — сообщает издание.

Ранее представители администрации Трампа направили длинный список требований к Гарварду, в котором требовала проведения кадровых изменений, а также более жесткой реакции на проявление антисемитизма в стенах вуза.

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14 апреля целевая группа департамента по борьбе с антисемитизмом заявила, что министерство образования США сообщило о заморозке грантов для Гарвардского университета в размере $2,2 млрд из-за отказа учебного заведения выполнять указания президента Дональда Трампа. Невыполненные администрацией учреждения задачи касались в том числе закрытия программ по обеспечению «разнообразия, равенства и инклюзивности» в стенах учебного заведения.

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