Администрация Трампа заморозила $2,2 млрд грантов для Гарварда

Министерство образования США сообщило о заморозке грантов для Гарвардского университета в размере $2,2 млрд из-за отказа учебного заведения выполнять указания президента Дональда Трампа. Об этом 14 апреля сообщила целевая группа департамента по борьбе с антисемитизмом.

«Сегодняшнее заявление Гарварда подтверждает тревожное иждивенческое мышление, свойственное самым престижным университетам и колледжам нашей страны, — что федеральные инвестиции не сопровождаются ответственностью за соблюдение законов о гражданских правах», — приводит агентство Reuters фрагмент заявления.

Уточняется, что всего было заморожено грантов на $2,2 млрд и контрактов для Гарварда на сумму $60 млн.

Невыполненные администрацией университета указания касались в том числе закрытия программ по обеспечению «разнообразия, равенства и инклюзивности» в стенах учебного заведения.

29 марта СМИ сообщили об увольнениях сотрудников Йеля и Гарварда под давлением Трампа. Высшие учебные заведения вынуждены прощаться с сотрудниками из-за требования властей бороться с антисемитизмом. В противном случае им угрожают лишением федерального финансирования. Также ранее Гарвардская школа общественного здравоохранения приостановила партнерство с Университетом Бирзейт на Западном берегу реки Иордан.