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СМИ сообщили об увольнениях сотрудников Йеля и Гарварда под давлением Трампа

Bloomberg: Йель и Гарвард начали увольнять сотрудников под давлением Трампа
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Фото: TASS/AP/Michael Casey
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Йельский и Гарвардский университеты вынуждены приступить к увольнениям сотрудников на фоне растущего давления администрации президента США Дональда Трампа. Об этом 29 марта сообщило агентство Bloomberg.

Как пишет издание, высшие учебные заведения вынуждены прощаться с сотрудниками из-за требования властей бороться с антисемитизмом. В противном случае им угрожают лишением федерального финансирования.

«В Гарварде руководители факультета Центра ближневосточных исследований — профессор турецких исследований Джемаль Кафадар и профессор истории Рози Бшир — вынуждены покинуть свои посты. Центр подвергся критике за программы, которые были названы антисемитскими», — говорится в материале.

Также ранее Гарвардская школа общественного здравоохранения приостановила партнерство с Университетом Бирзейт на Западном берегу реки Иордан.

Федеральное правительство США пригрозило прекратить финансирование американских университетов после того, как команда Трампа обвинила высшие учебные заведения «в поощрении антисемитизма и укрывательстве иностранных студентов, которые поддержали палестинскую группировку ХАМАС».

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Ранее 29 марта стало известно, что оставшихся сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят в июле и сентябре. По данным издания Reuters, администрация Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.

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