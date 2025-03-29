СМИ сообщили об увольнениях сотрудников Йеля и Гарварда под давлением Трампа
Йельский и Гарвардский университеты вынуждены приступить к увольнениям сотрудников на фоне растущего давления администрации президента США Дональда Трампа. Об этом 29 марта сообщило агентство Bloomberg.
Как пишет издание, высшие учебные заведения вынуждены прощаться с сотрудниками из-за требования властей бороться с антисемитизмом. В противном случае им угрожают лишением федерального финансирования.
«В Гарварде руководители факультета Центра ближневосточных исследований — профессор турецких исследований Джемаль Кафадар и профессор истории Рози Бшир — вынуждены покинуть свои посты. Центр подвергся критике за программы, которые были названы антисемитскими», — говорится в материале.
Также ранее Гарвардская школа общественного здравоохранения приостановила партнерство с Университетом Бирзейт на Западном берегу реки Иордан.
Федеральное правительство США пригрозило прекратить финансирование американских университетов после того, как команда Трампа обвинила высшие учебные заведения «в поощрении антисемитизма и укрывательстве иностранных студентов, которые поддержали палестинскую группировку ХАМАС».
Ранее 29 марта стало известно, что оставшихся сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят в июле и сентябре. По данным издания Reuters, администрация Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.