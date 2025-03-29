Reuters сообщило об увольнении оставшихся сотрудников USAID в июле и сентябре
Оставшихся сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят в июле и сентябре. Об этом 28 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.
Работникам ведомства разослали служебную записку от Джереми Левина из Департамента эффективности правительства (DOGE), который также является замруководителя USAID, в которой говорится, что сотрудникам агентства будет предоставлен выбор уволиться 1 июля или 2 сентября.
«Тысячи сотрудников USAID и дипломатической службы, прикомандированных к агентству, узнали из внутренней служебной записки, что все должности, не предусмотренные законом, будут ликвидированы в июле и сентябре», — говорится в сообщении.
Глава Госдепа Марко Рубио ранее в этот день заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля. 10 марта Рубио сообщил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID. По его словам, в рамках 5,2 тыс. отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, не отвечающими основным национальным интересам США.