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Reuters сообщило об увольнении оставшихся сотрудников USAID в июле и сентябре

Reuters: всех оставшихся сотрудников USAID уволят в июле и сентябре
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Saulo Angelo
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Оставшихся сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят в июле и сентябре. Об этом 28 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа сообщила конгрессу, что сократит почти все оставшиеся рабочие места в USAID, а также закроет агентство.

Работникам ведомства разослали служебную записку от Джереми Левина из Департамента эффективности правительства (DOGE), который также является замруководителя USAID, в которой говорится, что сотрудникам агентства будет предоставлен выбор уволиться 1 июля или 2 сентября.

«Тысячи сотрудников USAID и дипломатической службы, прикомандированных к агентству, узнали из внутренней служебной записки, что все должности, не предусмотренные законом, будут ликвидированы в июле и сентябре», — говорится в сообщении.

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Глава Госдепа Марко Рубио ранее в этот день заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля. 10 марта Рубио сообщил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID. По его словам, в рамках 5,2 тыс. отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, не отвечающими основным национальным интересам США.

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