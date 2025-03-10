Рубио сообщил о закрытии 83% программ USAID

Вашингтон официально закрывает 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом 10 марта сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

«После шестинедельного анализа мы официально отменяем 83% программ USAID», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, в рамках 5,2 тыс. отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, не отвечающими основным национальным интересам Соединенных Штатов. Он уточнил, что некоторые способы даже вредили Вашингтону.

Рубио добавил, что американская сторона по согласованию с конгрессом намерена обеспечить «более эффективное» администрирование Госдепартаментом оставшейся примерно 1 тыс. программ.

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 3 февраля сообщил о запуске процесса по ликвидации USAID. По его словам, агентство не подлежит восстановлению и его нужно закрывать. Тогда же президент США Дональд Трамп назвал руководителей агентства радикальными безумцами.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 19 февраля заявила, что USAID целенаправленно финансировало свержение неугодной власти и цветные революции по всему миру. Она также отметила, что Россия не раз предупреждала на крупных международных площадках о вредоносной деятельности агентства и поддержке террористических организаций.