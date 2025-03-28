Рубио заявил о намерении реорганизовать USAID к 1 июля

Государственный департамент США сообщил конгрессу, что проведет реорганизацию Агентства по международному развитию (USAID) к 1 июля. Об этом 28 марта заявил глава Госдепа Марко Рубио.

«Сегодня Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) уведомили конгресс о своем намерении провести реорганизацию, которая предусматривает передачу определенных функций USAID департаменту к 1 июля 2025 года и прекращение выполнения остальных функций USAID, которые не соответствуют приоритетам администрации», — говорится в сообщении Рубио на сайте госдепа.

Рубио отметил, что USAID уже давно отошло от своей первоначальной миссии. Он добавил, что в США продолжают реализовывать жизненно важные программы и осуществлять стратегические инвестиции, которые укрепят партнеров и сами Соединенные Штаты.

Ранее, 10 марта, Рубио сообщил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID. По его словам, в рамках 5,2 тыс. отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, не отвечающими основным национальным интересам США.