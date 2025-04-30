В США подводят итоги первых 100 дней Трампа. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп провел митинг для сторонников в честь 100-го дня у власти. Чего не делал со времен предвыборной кампании. Он рассказал о своих достижениях на посту, в то время как пресса обсуждала экономические проблемы и изменения в мировой политике. Что пишут мировые СМИ о втором сроке Трампа — в дайджесте «Известий».

The Washington Post: Трамп провел митинг в Мичигане в честь 100 дней

Президент США Дональд Трамп прибыл в Мичиган ​​на митинг в честь своих первых 100 дней на посту главы государства, вернувшись в колеблющийся штат, где он одержал победу в прошлом году. До сих пор, находясь у власти, он избегал выхода к ликующим толпам своих сторонников, хотя регулярно делал это перед выборами. Трамп расхваливал скорость, с которой он проводил кардинальные изменения в федеральных ведомствах и глобальной экономической политике.

The Washington Post Он выбрал в качестве фона [для выступления] место, которое потеряло большую часть производственной базы, определявшей когда-то большую территорию Детройта. Также именно оно ощущает последствия его тарифных предложений и угроз оккупировать соседнюю Канаду. «За 100 дней мы осуществили самые глубокие перемены в Вашингтоне за последние 100 лет», — сказал Трамп.

Трамп сосредоточил большую часть своих комментариев на иммиграции, которая больше всего раздражает его электорат, и в какой-то момент остановился, чтобы показать видео мигрантов, которых везут в Сальвадор для содержания в мегатюрьме. Президент также высмеивал демократов, называя их партией без уверенности и кандидатов. На митинге продавались футболки с надписью «Трамп 2028» с намеком на его третий срок.

Bloomberg: Трамп раскритиковал главу ФРС на митинге в Мичигане

Трамп возобновил критику председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, когда отстаивал свою экономическую политику и тарифный режим на мероприятии, посвященном 100-му дню его пребывания в должности. При этом ранее в этом месяце Трамп утверждал, что не планирует увольнять главу регулирующего органа, несмотря на постоянную критику темпов снижения процентных ставок ФРС.

Bloomberg «Инфляция в основном снизилась, и процентные ставки снизились, несмотря на то, что у меня есть человек в ФРС, который на самом деле не очень хорошо справляется со своей работой», — сказал Трамп на митинге недалеко от Детройта, штат Мичиган.

Трамп критиковал Пауэлла в контексте защиты своей экономической политики, утверждая, что масштабная тарифная программа вдохновит волну экономического роста и привлечет производителей обратно в США. Однако за несколько часов до митинга Трамп подписал указы, смягчающие некоторые из запланированных им тарифов, в том числе на автомобили.

The National Interest: США стали безопаснее за 100 дней Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц написал статью, в которой рассказал, что спустя 100 дней второго срока Трампа Америка находится в гораздо большей безопасности, чем во время президентства Джо Байдена. Уолц отметил, что число нелегальных пересечений южной границы США сократилось на 96%, были арестованы или депортированы 45 679 иностранных преступников, Мексика и Канада направили по 10 тыс. своих сотрудников на усиление охраны границы.

The National Interest После многих лет непоследовательной стратегии администрации Байдена только президент Трамп мог усадить за стол переговоров и Россию, и Украину. Недели дипломатии привели к пониманию с обеих сторон того, что необходимо для достижения мира. Теперь и Россия, и Украина должны быстро прийти к соглашению, прежде чем президент Трамп потеряет терпение.

Уолц отметил, что Трамп убедил Панаму отказаться от участия в китайской инициативе «Один пояс — один путь» и отстранить китайские компании от контроля над Панамским каналом. Также США при Трампе нанесли более 800 ударов по йеменским хуситам для обеспечения свободы судоходства в Красном море.

Financial Times: 100 дней Трампа стали худшими для рынка со времен Форда

Американские акции потеряли более 7% за первые 100 дней второго президентского срока Трампа. Это стало худшим началом для новой администрации с тех пор, как Джеральд Форд вступил в должность президента 51 год назад. Торговая политика Трампа вызвала волну волатильности, которая подорвала веру инвесторов в перспективы роста экономики Америки и усилила опасения по поводу роста инфляции в крупнейшей экономике мира.

Financial Times В последний раз индекс «голубых фишек», достигший рекордного максимума в середине февраля, падал в течение первых 100 дней президентства Форда во второй половине 1974 года, когда он вступил в должность после отставки Ричарда Никсона. Затем американские акции попали в затяжную распродажу, вызванную рецессией и стремительным ростом цен на нефть.

Падение рынка в этом году застало врасплох большинство инвесторов с Уолл-стрит, которые прогнозировали рыночный бум при республиканской администрации, снижающей налоги и отменяющей регулирование. Более 10 крупнейших банков США за последние недели снизили свои целевые цены на S&P 500 на конец года на фоне оттока капитала из долларовых активов. По данным Goldman Sachs, иностранные инвесторы начали год, владея рекордными 18% акций в США, но с начала марта продали примерно $60 млрд своих активов.

Reuters: Трамп ниспровергает мировой порядок

За первые 100 хаотичных дней с момента возвращения Трампа на пост президента он проводил зачастую непредсказуемую кампанию, которая перевернула с ног на голову часть мирового порядка, основанного на правилах, который Вашингтон помог построить из пепла Второй мировой войны. Повестка «Америка на первом месте» оттолкнула друзей и придала смелости противникам, одновременно вызвав вопросы о том, насколько далеко Трамп готов зайти. Его действия заставили так нервничать некоторые правительства, что их решения, принятые в качестве реакции, будет трудно отменить, даже если в 2028 году будет избран более традиционный президент США.

Reuters Всё это происходит на фоне того, что критики президента-республиканца видят признаки отступления от демократии в стране, которые вызывают беспокойство за рубежом. К ним относятся словесные атаки на судей, кампания давления на университеты и перевод мигрантов в печально известную тюрьму в Сальвадоре в рамках более широкой кампании по депортации.

Хотя часть уже нанесенного ущерба может быть долгосрочной, ситуация может быть не безнадежной, если Трамп смягчит свой подход. Он уже отступил по некоторым вопросам, включая сроки и серьезность своих тарифов. Однако шансов на кардинальные перемены со стороны Трампа нет, и потому многие страны вносят долгосрочные изменения в свои отношения с США, чтобы защитить себя от его непредсказуемой политики.