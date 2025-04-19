США высылают преступников в Сальвадор. Что нужно знать о мегатюрьме CECOT

Сальвадор стал размещать у себя высланных из США нелегальных мигрантов, которых обвиняют в членстве в самых жестоких бандах Латинской Америки. Преступников размещают в самой большой в мире тюрьме, которая сделала Сальвадор одним из самых безопасных государств в мире. Как лидер Сальвадора Найиб Букеле поборол у себя преступность и в чем обвиняют его самого — в материале «Известий».

Соглашение США и Сальвадора

• Еще в феврале 2025 года президент Сальвадора Найиб Букеле на встрече с госсекретарем США Марко Рубио предложил заключить сделку о депортации преступников в сальвадорскую тюрьму Центр содержания террористов (Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT). Предложение Букеле касалось как нелегальных мигрантов, осевших в США, так и граждан этой страны, осужденных за тяжкие преступления. Идея сразу получила положительный отклик от Рубио, который отметил, что Сальвадор мог бы принять у себя членов известных латиноамериканских банд, таких как Tren de Aragua и «Мара Сальватруча» (также известная как MS-13).

Справка «Известий» Группировка Tren de Aragua сформировалась в 2014 году на фоне миграционного кризиса в Венесуэле, когда десятки тысяч человек бежали в соседние страны Латинской Америки и США. Ее самые сильные ячейки расположены в Чили и Перу. Банда играет доминирующую роль в торговле людьми в Западном полушарии. Также ее члены занимаются торговлей оружием и наркотиками, похищением и убийствами людей, незаконной добычей полезных ископаемых, отмыванием денег. В США Tren de Aragua рассматривали сначала как транснациональную преступную банду, пока Трамп в 2024 году не объявил ее иностранной террористической организацией. США обвиняют группировку в связях с правительством Венесуэлы, в то время как в самой стране ее считают связанной с оппозицией.

• Хотя о заключении сделки и ее параметрах не сообщалось официально, она де-факто вступила в силу в марте. Президент США Дональд Трамп применил Закон об иностранных врагах 1798 года, по которому он мог в ускоренном порядке депортировать из страны мигрантов на том основании, что они вторглись в США. В результате около 250 человек, уроженцы Венесуэлы и Сальвадора, были выдворены, отправлены в Сальвадор и заключены в CECOT, которая получила в СМИ прозвище «мегатюрьма». Букеле объявил, что за это его страна получит $6 млн, что составляет 3% от годового бюджета пенитенциарной системы.

• Депортация подозреваемых в тяжких преступлениях вызвала недовольство правозащитных организаций в США. Было начато судебное разбирательство, в ходе которого судья в Вашингтоне вынес временный запрет на депортации иностранцев, согласно Закону об иностранных врагах, и устно потребовал возврата самолетов обратно в США. Однако мигрантов всё равно доставили в Сальвадор на том основании, что приказ не был оформлен письменно, а самолеты уже находились над международными водами.

• 14 апреля Трамп и Букеле встретились лично в Вашингтоне, обсудив в том числе депортацию преступников. Президент США поблагодарил коллегу за размещение мигрантов в CECOT и высказал идею отправлять в Сальвадор также граждан США. При этом он оговорился, что предпримет такие действия только в том случае, если они окажутся законными. Правозащитники поспешили заявить, что правительство США не может высылать собственных граждан, хотя возможны исключения, если родившийся за рубежом обладатель гражданства США обвиняется в терроризме или государственной измене.

Почему именно Сальвадор

• В экспертных кругах Сальвадор всё чаще приводят в пример в качестве модели по борьбе с уличной преступностью и бандитизмом. Эта небольшая страна в Центральной Америке за последние 10 лет поднялась с последнего места на первое в рейтинге аналитического центра InSight Crime по разгулу преступности — количество убийств на 100 тыс. населения упало со 103 до 2,4.

• Сальвадор был известен как одна из самых небезопасных стран на планете из-за продолжительной войны банд друг с другом и с правительством. Меры, к которым прибегали власти, приводили к краткосрочному эффекту, будь то либеральные послабления условий содержаний в тюрьмах или «твердая рука» начала 2010-х, когда власти пытались усилить присутствие органов правопорядка на улицах. Кроме того, политики зачастую использовали финансирование тех или иных банд в качестве инструмента своей поддержки, что создавало замкнутый круг, а уровень грабежей, убийств и сексуального насилия только рос.

• Пришедший к власти в 2019 году молодой президент Сальвадора Найиб Букеле — на тот момент ему было 37 лет — начал бороться с бандами, влияние которых распространялось на все сферы, от политики до тюрем. В первые годы стратегия Букеле напоминала действия предыдущих администраций: полицейский контроль и попытки договориться с заключенными в тюрьмах главарями банд, предлагая им смягчение условий содержания в обмен на снижение градуса насилия. Однако криминальные структуры по-прежнему обладали внушительной силой и представляли потенциальную угрозу как для граждан, так и для властей.

• В марте 2022 года все договоренности были нарушены, по стране прокатилась череда убийств, совершенных членами банды MS-13. За три дня группировки убили 87 человек, среди них были женщины и дети. На следующий день Букеле объявил бандам войну, а правительство заявило о введении чрезвычайного положения, в рамках которого ограничивается ряд конституционных прав, допускаются несанкционированные аресты, срок предварительного содержания под стражей продлевается с 72 часов до 15 дней. По закону, законодательное собрание страны может продлевать чрезвычайное положение лишь один раз на 30 дней, однако оно действует в стране до сих пор.

Справка «Известий» «Мара Сальватруча» (исп. Mara Salvatrucha), также известная как MS-13, одна из самых жестоких и многочисленных банд Центральной и Северной Америки. Она активно действует на территории нескольких стран (прежде всего, в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале). Банда делится на тысячи мелких территориальных образований, которые легко объединяют для борьбы с общим врагом. Ее члены занимаются торговлей наркотиками, оружием и людьми, грабежами, рэкетом, заказными убийствами, похищениями людей с целью выкупа, сутенерством и др. МЅ-13 возникла в Лос-Анджелесе в среде иммигрантов из Сальвадора, которые массово хлынули в США в начале 1980-х годов, спасаясь от гражданской войны. В первое десятилетие XXI века полиция США активно боролась с MS-13, тысячи ее членов были арестованы или депортированы. В октябре 2012 года Mara Salvatrucha стала первой уличной бандой, которую федеральные власти США признали «транснациональной криминальной организацией».

• Только за первый год действия режима чрезвычайной ситуации, по официальным данным, были арестованы более 60 тыс. человек (население Сальвадора на 2024 год составляет 6,6 млн человек), большинство были отправлены в тюремное заключение без суда. Это вызвало возмущение правозащитных организаций и западных пролиберальных СМИ, которые пишут о беспричинных задержаниях невиновных людей. И хотя одновременно те же СМИ и НКО отмечают радость населения и ощущение безопасности, которое появилось на улицах страны, акцент всё равно делают на «исчезновениях, необоснованных арестах». По последним данным, число арестованных приблизилось к 80 тыс., превысив 1% населения.

Что известно о тюрьме CECOT

• В январе 2023 году в Сальвадоре была открыта тюрьма CECOT — Центр содержания террористов, рассчитанный на 40 тыс. заключенных. Сейчас это крупнейшее исправительное учреждение в мире, ранее таковым считалась американская островная тюрьма Райкерс — она рассчитана на 14 тыс. заключенных.

• Тюрьма находится на площади 116 га, из которых 23 га занимают здания учреждения. Территорию окружают два забора из железной сетки под электрическим напряжением и две железобетонных стены. Охрана расположена на 19 наблюдательных вышках, которые стоят как по периметру, так и на территории. Сам комплекс состоит из восьми зданий, в каждом из которых — по 32 тюремные камеры площадью 100 кв. м каждая. Камера рассчитана более чем на 100 заключенных, внутри кроме металлических коек — две раковины (по некоторым данным, ванны) и два унитаза. Окон или вытяжек нет. Информации о питании или распорядке дня заключенных нет.

• По данным СМИ, в тюрьме крайне строгие условия содержания. Заключенные не выходят на улицу, не имеют права на свидания с членами семьи, там нет образовательных или иных программ. Им не разрешают читать, а время, которое они проводят вне камеры, составляет 30 минут в день. Это время для спортивных упражнений в коридоре либо заседаний суда по видеосвязи.

• По данным министра юстиции Сальвадора на август 2024 года, в CECOT отбывают наказание 14,5 тыс. человек, из которых 14 тыс. – члены и главари банд, переведенных из других тюрем строгого режима. Еще около 500 человек, по его словам, пока находятся под следствием. Всего в стране в тюрьмах находятся 109,5 тыс. человек, при этом по количеству заключенных на 100 тыс. человек Сальвадор находится на первом месте — 1659 заключенных на 100 тыс.

• После визита главы МВД США Кирсти Ноэм в Сальвадор в марте этого года с ее слов стало известно, что Букеле планирует расширить тюрьму CECOT, увеличив площадь зданий в два раза.

Модель Букеле

• Массовые аресты только укрепили рейтинги президента Букеле. В начале 2024 года он с легкостью одержал победу на новых выборах главы государства, получив мандат на второй срок, а в конце года, по данным опроса CID Gallup, его деятельность одобрили 92% сальвадорцев. При этом 84% респондентов выразили уверенность, что страна движется в правильном направлении, и лишь 7% заявили об обратном.

• Букеле называет себя самым крутым диктатором неспроста. Использовав обвинения либеральных СМИ в авторитаризме, он подчеркивает свой успех на поприще, которое более всего волновало избирателей, — борьбе с преступностью. Помимо этого, он — харизматичный молодой лидер, активный пользователь социальных сетей, который не боится принимать нестандартные решения, и всё это способствует его популярности. Важным фактором успеха Букеле является и то, что он позиционирует себя как несистемный политик, не связанный с прежними элитами. Так, партия президента «Новые идеи», которая контролирует парламент, разрушила традиционную двухпартийную политическую систему страны.

• Особенность политики Букеле заключается в том, что он не только идет на крайне жесткие меры, допуская нарушение некоторых прав и свобод как «необходимое зло», но активно занимался реформами, в том числе, в технологическом секторе. Еще в 2021 году Сальвадор стал первой страной в мире, официально признавшей биткоин в качестве средства платежа. Одновременно Букеле начал развивать туристический сектор и привлекать криптоинвесторов. С декабря 2023 года стартовала программа, в рамках которой за инвестиции в размере $1 млн в биткоинах (BTC) или USDT в экономику страны можно получить гражданство.

• Необычайный успех Букеле неизбежно заставил соседние страны обсуждать возможность импорта этой модели. От уличной преступности страдает вся Латинская Америка, но прежде всего внимание на Сальвадор обратили Гондурас и Эквадор. Однако в экспертном сообществе отмечают, что президент Эквадора не обладает достаточной личной популярностью среди населения, а режим чрезвычайного положения в Гондурасе не дал результатов. Аналитики приходят к выводу, что простым копирований действий Букеле ситуацию решить невозможно, а в Сальвадоре к успеху привело экстраординарное сочетание разных факторов, от молодости и несистемности президента до результативности карательных мер.

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