NYT узнала о судебном иске Гарварда к администрации Трампа

Гарвардский университет подал иск в суд на администрацию американского лидера Дональда Трампа после ее угроз о сокращении финансирования учебного заведения из-за отказа изменить внутреннюю политику. Об этом 21 апреля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на президента Гарварда Алана Гарбера.

«Гарвард, самый богатый университет в мире, в понедельник подал в суд на администрацию Трампа, отвечая на ее угрозы сократить финансирование научных исследований на миллиарды долларов», — говорится в материале издания.

По информации газеты, в иске говорится о попытке администрации Белого дома развязать широкомасштабную атаку путем получения контроля над Гарвардом и некоторыми другими крупными университетами США.

Гарбер заявил, что американское правительство пытается установить «беспрецедентный и ненадлежащий контроль» над учебным заведением. По его словам, такая политика может обернуться «серьезными и долгосрочными» последствиями.

Газета The Wall Street Journal в этот же день сообщила о том, что администрация Трампа намерена лишить Гарвардский университет еще $1 млрд из-за отказа изменить внутреннюю политику учебного заведения. 14 апреля целевая группа департамента по борьбе с антисемитизмом заявила, что министерство образования США сообщило о заморозке грантов для Гарвардского университета в размере $2,2 млрд из-за отказа учебного заведения выполнять указания американского лидера.