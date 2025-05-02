Трамп намерен лишить Гарвард статуса освобожденного от налогов

Президент США Дональд Трамп 2 мая заявил о намерении лишить Гарвардский университет статуса освобожденной от налогов организации.

«Мы собираемся лишить Гарвард статуса освобожденного от налогов», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Американский лидер также заявил, что «Гарвард этого заслуживает».

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что администрация Трампа начала расследование в отношении Гарвардского университета и научного журнала Harvard Law Review в связи с обвинениями в расизме. В связи с этим в отношении учебного заведения будет проведена проверка, которая коснется внутренних документов, а также политики отбора кадров и авторов статей.

24 апреля Трамп назвал Гарвардский университет «угрозой демократии» и обвинил его руководство в «либеральном беспорядке». Комментарий президента прозвучал после того, как руководство Гарварда в очередной раз проигнорировало требования администрации Трампа к учебному заведению.

Газета The Wall Street Journal 20 апреля писала, что администрация Трампа намерена лишить Гарвардский университет еще $1 млрд из-за отказа изменить внутреннюю политику учебного заведения. На следующий день, 21 апреля, газета The New York Times сообщила, что Гарвард подал иск в суд на администрацию Трампа после ее угроз о сокращении финансирования.