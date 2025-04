В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме

Администрация президента США Дональда Трампа начала расследование в отношении Гарвардского университета и научного журнала Harvard Law Review в связи с обвинениями в расизме. Об этом 28 апреля сообщает CNBC.

«Расследования проводятся в ответ на информацию, полученную ED и HHS о политике и практике членства в журналах и отбора статей, которые могут нарушать раздел VI закона о гражданских правах 1964 года», — уточняется в совместном заявлении управления по гражданским правам министерства образования и министерства здравоохранения и социальных служб США.

В связи с этим в отношении учебного заведения будет проведена проверка, которая коснется внутренних документов, а также политики отбора кадров и авторов статей.

24 апреля Трамп назвал Гарвардский университет «угрозой демократии» и обвинил его руководство в «либеральном беспорядке». Комментарий президента прозвучал после того, как руководство Гарварда в очередной раз проигнорировало требования администрации Трампа к учебному заведению.

Газета The Wall Street Journal 20 апреля писала, что администрация Трампа намерена лишить Гарвардский университет еще $1 млрд из-за отказа изменить внутреннюю политику учебного заведения. На следующий день, 21 апреля, газета The New York Times сообщила, что Гарвард подал иск в суд на администрацию Трампа после ее угроз о сокращении финансирования.