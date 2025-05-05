В Кремле указали на нежелание будущего канцлера ФРГ Мерца налаживать отношения с РФ
Заявления лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца не сигнализируют о его желании идти по пути нормализации отношений с Россией. Об этом 5 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы слышали ряд заявлений, которые он (Мерц. — Ред.) делал до сих пор. Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений между федеративной республикой и Российской Федерацией», — заявил Песков на брифинге, отвечая на вопрос «Известий» о готовности РФ работать с новыми немецкими властями.
По его словам, Москва будет ориентироваться на слова и прежде всего действия нового канцлера.
Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин всегда повторяет об открытости Москвы к взаимовыгодным, взаимоуважительным отношениям со всеми странами, а также о готовности развивать эти связи настолько глубоко и широко, насколько государства сами готовы.
Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев 16 апреля заявил «Известиям» о готовности российской стороны работать с правительством, со всеми легитимными политическими силами ФРГ, которые представляют немецких избирателей. Он подчеркнул, что о новом кабмине Москва будет судить по делам, а не по предвыборной риторике. Кроме того, Нечаев выразил надежду, что в Берлине сделают определенные выводы и не захотят повторять ошибки предыдущей коалиции.