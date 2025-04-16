Нечаев заявил о готовности РФ работать с правительством Мерца

РФ готова работать с правительством, со всеми легитимными политическими силами ФРГ, которые представляют немецких избирателей. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Могу повторить, что мы готовы работать с правительством, со всеми легитимными политическими силами ФРГ, которые представляют немецких избирателей, кого выбрал немецкий народ. Сжигание мостов, прекращение диалога, высылки, закрытие дипломатических представительств, отказ от уникальных форматов двустороннего сотрудничества — не наш путь. Ломать не строить. О новом кабинете министров будем судить по делам, а не по предвыборной риторике. Рассчитываем, что в Берлине сделают определенные выводы и не захотят повторять ошибки предыдущей коалиции», — сказал дипломат.

По его словам, всем очевидно, что провозглашенная «смена эпох» применительно к России не просто провалилась, но и завела Германию в тупик.

«Попытки нанести РФ «стратегическое поражение», дестабилизировать ее изнутри, задушить санкциями, ставить ультиматумы — всё это не работает. Интересы России придется учитывать», — уверен он.

9 апреля 2025 года ХДС/ХСС и СДПГ заключили коалиционный договор, в котором говорится, что Россия представляет для Германии «самую большую угрозу», и будущее правительство намерено придерживаться санкционного режима в отношении нее.

Новым канцлером Германии может стать лидер ХДС Фридрих Мерц.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Нечаева «Известиям»:

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