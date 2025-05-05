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Цены на противотуберкулезный препарат снижены в среднем на 47%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Цены на противотуберкулезный препарат снижены в среднем на 47%. Об этом 5 мая сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

«Речь идет о первом дженерике «Диаквинолин» в рамках МНН «Бедаквилин» как российского, так и иностранного производства. Он показан к применению взрослым и подросткам в составе комбинированной терапии туберкулеза легких», — пояснили в ФАС.

Согласованные ФАС цены за упаковку таблеток в дозировке 100 мг в количестве 10 и 188 штук в среднем на 47% ниже стоимости референтного лекарственного препарата «Сиртуро».

Так, например, цена за упаковку из 188 таблеток дженерика отечественного производства согласована на уровне 59 126 рублей, при этом стоимость такой же упаковки «Сиртуро» составляет 99 959 рублей. Цена за упаковку из 10 таблеток отечественного дженерика согласована на уровне 3133 рубля.

Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Предрешенный торг: ФАС обнаружила сговор при поставках жизненно важных лекарств
Речь идет о контрактах на сотни миллионов рублей

Ранее, 28 апреля, председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что доля отечественных жизненно необходимых лекарств должна вырасти до 90%. Он считает, что основной задачей является сделать современные методы профилактики и лечения более доступными для населения.

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