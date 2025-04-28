Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%

Доля отечественных жизненно необходимых лекарств должна вырасти до 90%. Об этом 28 апреля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на марафоне общества «Знание. Первые».

«Доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов у нас должна будет вырасти до 90%, всё, что делается в своей стране, а производство медизделий — пока до 40%», — отметил он.

Мишустин отметил, что для обеспечения качественной медицинской помощи необходимо иметь эффективные лекарства, произведенные в России. Он считает, что основной задачей является сделать современные методы профилактики и лечения более доступными для населения.

Председатель правительства также упомянул национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», который ориентирован на реализацию целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, по охране здоровья населения страны. Он поможет объединить все разработки в области медицины, а также усилить поддержку исследований и производство лекарств для лечения онкологических и других заболеваний.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) 28 марта сообщили о снижении цен на четыре жизненно важных препарата. В их числе — таблетки для лечения заболеваний дыхательной системы, лимфомы, рака молочной железы, тахикардии и артериальной гипертензии. Например, стоимость противоопухолевого средства «Брукинза» (с действующим веществом занубрутиниб) оказалась на 31% ниже минимальной цены в странах, которые являются референтными для России, и на 7% ниже средней цены реализации в 2024 году.