Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Общество
Готовивший убийство главы предприятия ОПК в Удмуртии террорист осужден на 18 лет
Общество
Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Мир
В Республике Конго заявили о желании вступить в БРИКС
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
СМИ узнали о погашении папой римским ипотеки макаронной фабрики в тюрьме
Мир
Путин заявил о росте числа сторонников России в мире
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян

Мишустин призвал повысить долю отечественных жизненно важных лекарств до 90%

0
EN
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Доля отечественных жизненно необходимых лекарств должна вырасти до 90%. Об этом 28 апреля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на марафоне общества «Знание. Первые».

«Доля отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов у нас должна будет вырасти до 90%, всё, что делается в своей стране, а производство медизделий — пока до 40%», — отметил он.

Мишустин отметил, что для обеспечения качественной медицинской помощи необходимо иметь эффективные лекарства, произведенные в России. Он считает, что основной задачей является сделать современные методы профилактики и лечения более доступными для населения.

Председатель правительства также упомянул национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», который ориентирован на реализацию целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, по охране здоровья населения страны. Он поможет объединить все разработки в области медицины, а также усилить поддержку исследований и производство лекарств для лечения онкологических и других заболеваний.

Предрешенный торг: ФАС обнаружила сговор при поставках жизненно важных лекарств
Речь идет о контрактах на сотни миллионов рублей

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) 28 марта сообщили о снижении цен на четыре жизненно важных препарата. В их числе — таблетки для лечения заболеваний дыхательной системы, лимфомы, рака молочной железы, тахикардии и артериальной гипертензии. Например, стоимость противоопухолевого средства «Брукинза» (с действующим веществом занубрутиниб) оказалась на 31% ниже минимальной цены в странах, которые являются референтными для России, и на 7% ниже средней цены реализации в 2024 году.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025