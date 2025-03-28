В ФАС рассказали о снижении цены на четыре жизненно важных лекарства

В России снижены цены еще на четыре жизненно необходимых лекарственных препарата (ЖНВЛП). Среди них — лекарства для лечения заболеваний дыхательных путей, лимфомы, рака молочной железы, тахикардии и артериальной гипертензии, сообщили в пресс-службе ФАС 28 марта.

Речь идет о (оригинальных) лекарственных препаратах с международным непатентованным наименованием (МНН) «Алпелисиб», «Занубрутиниб», «Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол» и воспроизведенный препарат с МНН «Эсмолол», которые были были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году.

«ФАС провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 25% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 37% от минимальных цен в референтных для России странах. Противоопухолевый лекарственный препарат «Пикрэй» (МНН «Алпелисиб») применяется при гормонозависимом раке молочной железы. Его цена на 52% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 16% ниже средней цены реализации препарата в 2024 году», — сообщили в ФАС.

Цена противоопухолевого препарата «Брукинза» (МНН «Занубрутиниб») на 31% ниже минимальной стоимости в странах, референтных для России, и на 7% ниже средней цены реализации в 2024 году. Этот препарат используется для лечения мантийноклеточной лимфомы (МКЛ) у взрослых, которые уже прошли хотя бы одну предшествующую терапию.

Препарат «Тримбоу» (МНН «Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол») предназначен для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы. Его цена снижена на 28% по сравнению со средней стоимостью реализации в 2024 году, а также на ту же величину относительно минимальной цены в референтных для России странах.

Цены на отечественный дженерик «Бревикард» (МНН «Эсмолол»), показанный при суправентрикулярных тахикардиях и для коррекции тахикардии и артериальной гипертензии, согласованы на 20% ниже минимальной цены оригинального препарата «Бревиблок» в референтных для России странах и на 37% ниже средней стоимости его реализации в 2024 году.

«Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее, 5 февраля, в пресс-службе ЦРПТ сообщили «Известиям» о 540 новых лекарствах. Уточнялось, что новые международные непатентованные наименования (МНН) относятся к различным фармакологическим группам. В их числе — половые гормоны и модуляторы функции половых органов (20% от всего объема новых МНН), витамины (17%), противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний (10%), миорелаксанты (10%), а также препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности (8%).