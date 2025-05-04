В аэропорту Внуково сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в столичном аэропорту Внуково сняты. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Внуково в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал он в своем Telegram-канале.
Во время действия временных ограничений один самолет, который направлялся во Внуково, улетел на запасной аэродром. Уточняется, что службы предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в этот день Кореняко сообщил о введении временных мер, направленных на ограничение приема и вылета самолетов, в аэропорту Внуково. Они были введены в работу с 09:06 мск.