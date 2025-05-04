Синоптики спрогнозировали дождь и до +19 градусов в Москве 4 мая
Облачно, дождь, по области местами сильный, в отдельных районах гроза — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 4 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +17 до +19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9.
В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градуса, а ночью температура может упасть до +2 градусов.
Ожидается юго-западный и южный ветер с переходом на северный со скоростью 6–11 м/c, при грозе порывы до 17 м/с.
Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.
Ранее, 2 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снег, выпавший в Москве в ночь на пятницу, побил 116-летний рекорд по количеству осадков. По словам синоптика, выпавшие осадки составляют около 40–45% месячной нормы.