Московский снегопад побил рекорд 116-летей давности
Снег, выпавший в Москве в ночь на пятницу, 2 мая, побил 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.
«В Москве побит рекорд осадков 116-летней давности. 1 мая всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало небывалые 24 мм», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, выпавшие осадки составляют около 40–45% от месячной нормы.
Ранее, 29 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции сообщил, что в майские праздники в Москве температура будет ниже нормы. Кроме того, ближайшие три дня будут ветреными.