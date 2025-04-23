Весна — в холода: Москву ждет возвращение заморозков к концу недели

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин США
Экономика
МВФ пересмотрел прогноз по ВВП США на 2025–2026 годы в сторону понижения
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Одессе
Мир
Путин отметил стремление отдельных сил на Западе к восстановлению связей с РФ
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Путин отметил вклад СПЦ в укрепление отношений между РФ и Сербией
Спорт
Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина
Мир
Ушаков назвал серьезным и обстоятельным диалог России и США по Украине
Мир
Хуситы заявили об ударах по авианосцам США в Красном и Аравийском морях
Общество
В Минобороны заявили о детонации боеприпасов в воинской части Владимирской области
Мир
МИД Израиля удалил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
Общество
Россиян предупредили об активизации мошенников к 9 Мая
Политика
Песков опроверг данные FT о предложении Путина по Украине
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Происшествия
За день семеро жителей ДНР пострадали при обстрелах ВСУ
Происшествия
На участке серой ветки метро в Москве прервано движение поездов
Мир
Лавров прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Весна — в холода: Москву ждет возвращение заморозков к концу недели

В выходные возможен дождь с мокрым снегом, предупредили метеорологи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Москву к концу недели ждет возвращение холодной погоды, рассказали метеорологи. Днем температура будет не выше восьми градусов, а ночью возможны даже заморозки. В выходные также ожидается дождь с мокрым снегом. Перед наступающей волной холода воздух в столице может прогреться до 25–27 градусов. Такие погодные перепады могут негативно сказаться на самочувствии, предостерегли врачи. О тех, кто находится в группе риска, и как подготовиться к смене погоды — в материале «Известий».

Сколько продлится жара в Москве

Июльскую погоду в столичном регионе сменит настоящая апрельская к концу недели, рассказали «Известиям» метеорологи.

Во вторник, 22 апреля, температура в Москве повторила суточный рекорд 1995 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Воздух прогрелся до 23,3 градуса.

Погода
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

С 23 по 24 апреля 2025 года в Москве ожидается аномально жаркая погода, предупредили в столичном управлении МЧС. Средняя суточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Спасатели призвали жителей и гостей столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. А также соблюдать правила пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

И снова аномальная погода: прогноз на майские праздники, День Победы и весь май
Сезон аллергии начался во многих регионах России

Температура воздуха в дневные часы сейчас достигает значений, свойственных июлю, отметила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В среду, 23 апреля, по ее словам, в Москве ожидается 25–27 градусов тепла.

— Но характер погоды будет меняться. В четверг и пятницу пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха начнет постепенно понижаться, — сказала она.

Заморозки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В выходные дни температура воздуха в ночные часы будет около ноля, возможны даже слабые заморозки. В воскресенье, 27 апреля, может пойти мокрый снег. Однако это, по словам Татьяны Поздняковой, не означает, что снег ляжет на поверхность земли.

Дневная температура составит 3–8 градусов. По температурному режиму она будет больше соответствовать началу апреля, — подчеркнула метеоролог. — В этом месяце мы прыгнули из весны в зиму, затем из весны в лето, а теперь снова вернемся к началу апреля.

Прохладная погода продлится 5–7 дней, добавила она. Однако есть надежда, что температура начнет повышаться к майским праздникам.

Летнего тепла на майские праздники ждать не приходится, но, во всяком случае, температурный фон будет более комфортным, нежели в предстоящие выходные дни, — отметила она.

Дождь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С вероятностью около 90% температура воздуха в мае будет выше нормы на 1–1,5 градуса, добавила Татьяна Позднякова. В первую неделю месяца может выпасть более 20% от месячной нормы осадков.

Как подготовиться к смене погоды

В период перепадов температуры воздуха некоторые люди могут чувствовать общее недомогание, усталость, боль в голове, мышцах и суставах, напомнили опрошенные «Известиями» врачи. Возможны проблемы со сном, изменение настроения, сообщила заведующая одной из поликлиник «РЖД-Медицины» Полина Литвиненко.

В группе риска, по ее словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, а также те, кто перенес инфаркт миокарда и инсульт.

ЭКГ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Может наблюдаться ухудшение течения этих заболеваний в виде скачков артериального давления, усиления болей в сердце, увеличения частоты перебоев в сердечном ритме, — отметила врач.

В этот период колебания температуры воздуха возрастает число гипертонических кризов, стенокардии, аритмии, инфарктов и инсультов, подтвердила основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. В зоне риска также находятся люди с ослабленным организмом и иммунитетом, хроническими заболеваниями, пожилые.

Березовый наскок: в Центральной России настало сложное время для аллергиков
Пик цветения деревьев может обострить хронические заболевания, вызвать бронхоспазмы и анафилаксию

— Кроме того, почувствовать на себе изменение погоды могут пациенты с заболеваниями легких — бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, — а также с суставной патологией, — добавила Полина Литвиненко.

Нередко при резкой смене погодных условий увеличивается количество обращений в поликлиники и госпитализаций в стационары, отметила она.

Скорая помощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Резкие перепады давления и температуры могут спровоцировать приступ мигрени или ухудшить течение хронической головной боли, привести к обострению хронических инфекционно-воспалительных заболеваний, например герпес-вирусных инфекций, тонзиллита, синусита, добавила эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

Пациентам с мигренью или хроническими респираторными заболеваниями желательно заранее проконсультироваться с врачом: он может рекомендовать профилактическое лечение или корректировку текущей терапии на время нестабильной погоды, — подчеркнула она.

Чтобы обезопасить себя от ухудшения самочувствия на фоне быстрой смены погодно-климатических условий, Полина Литвиненко рекомендовала соблюдать режим труда и отдыха.

Не стоит давать дополнительные нагрузки и стараться ставить новые рекорды на работе и в физических нагрузках. Отнеситесь бережно к своему организму. Достаточное количество сна поможет восполнить силы, — рассказала она.

Легче перенести изменения погоды могут помочь прогулки на свежем воздухе. Также, по словам врача, важно правильно питаться.

Употребляйте в пищу больше овощей и фруктов, свежевыжатых соков, ограничьте употребление простых углеводов, таких как кондитерские изделия, и жирной пищи, — рекомендовала она.

Овощи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Рекомендуется выбирать одежду по погоде и отдавать предпочтение многослойным вариантам, чтобы регулировать тепло тела. В жаркую погоду следует выбирать ткани из дышащих материалов, например лен, хлопок, а в холодную — надевать термобелье, посоветовал врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Тимофей Ткачев.

Не стоит пропускать плановый прием лекарств, которые ранее назначил врач.

В этот период нужен здоровый сон, минимальные дозировки витамина С как фактор, поддерживающий надпочечники, — посоветовала Ольга Шуппо.

В случае недомогания стоит незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу, он сможет скорректировать лечение и облегчить симптомы, напомнили медики. Если на фоне изменения погоды регулярно ухудшается самочувствие, тоже стоит обратиться к специалистам.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир