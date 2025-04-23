Весна — в холода: Москву ждет возвращение заморозков к концу недели

Москву к концу недели ждет возвращение холодной погоды, рассказали метеорологи. Днем температура будет не выше восьми градусов, а ночью возможны даже заморозки. В выходные также ожидается дождь с мокрым снегом. Перед наступающей волной холода воздух в столице может прогреться до 25–27 градусов. Такие погодные перепады могут негативно сказаться на самочувствии, предостерегли врачи. О тех, кто находится в группе риска, и как подготовиться к смене погоды — в материале «Известий».

Сколько продлится жара в Москве

Июльскую погоду в столичном регионе сменит настоящая апрельская к концу недели , рассказали «Известиям» метеорологи.

Во вторник, 22 апреля, температура в Москве повторила суточный рекорд 1995 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Воздух прогрелся до 23,3 градуса.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

С 23 по 24 апреля 2025 года в Москве ожидается аномально жаркая погода , предупредили в столичном управлении МЧС. Средняя суточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Спасатели призвали жителей и гостей столицы быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. А также соблюдать правила пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Температура воздуха в дневные часы сейчас достигает значений, свойственных июлю , отметила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В среду, 23 апреля, по ее словам, в Москве ожидается 25–27 градусов тепла.

— Но характер погоды будет меняться. В четверг и пятницу пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха начнет постепенно понижаться, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В выходные дни температура воздуха в ночные часы будет около ноля, возможны даже слабые заморозки. В воскресенье, 27 апреля, может пойти мокрый снег. Однако это, по словам Татьяны Поздняковой, не означает, что снег ляжет на поверхность земли.

— Дневная температура составит 3–8 градусов. По температурному режиму она будет больше соответствовать началу апреля , — подчеркнула метеоролог. — В этом месяце мы прыгнули из весны в зиму, затем из весны в лето, а теперь снова вернемся к началу апреля.

Прохладная погода продлится 5–7 дней , добавила она. Однако есть надежда, что температура начнет повышаться к майским праздникам.

— Летнего тепла на майские праздники ждать не приходится, но, во всяком случае, температурный фон будет более комфортным, нежели в предстоящие выходные дн и, — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С вероятностью около 90% температура воздуха в мае будет выше нормы на 1–1,5 градуса, добавила Татьяна Позднякова. В первую неделю месяца может выпасть более 20% от месячной нормы осадков.

Как подготовиться к смене погоды

В период перепадов температуры воздуха некоторые люди могут чувствовать общее недомогание, усталость, боль в голове, мышцах и суставах, напомнили опрошенные «Известиями» врачи. Возможны проблемы со сном, изменение настроения, сообщила заведующая одной из поликлиник «РЖД-Медицины» Полина Литвиненко.

В группе риска, по ее словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, а также те, кто перенес инфаркт миокарда и инсульт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Может наблюдаться ухудшение течения этих заболеваний в виде скачков артериального давления, усиления болей в сердце, увеличения частоты перебоев в сердечном ритме , — отметила врач.

В этот период колебания температуры воздуха возрастает число гипертонических кризов, стенокардии, аритмии, инфарктов и инсультов, п одтвердила основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. В зоне риска также находятся люди с ослабленным организмом и иммунитетом, хроническими заболеваниями, пожилые.

— Кроме того, почувствовать на себе изменение погоды могут пациенты с заболеваниями легких — бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, — а также с суставной патологией , — добавила Полина Литвиненко.

Нередко при резкой смене погодных условий увеличивается количество обращений в поликлиники и госпитализаций в стационары, отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Резкие перепады давления и температуры могут спровоцировать приступ мигрени или ухудшить течение хронической головной боли, привести к обострению хронических инфекционно-воспалительных заболеваний, например герпес-вирусных инфекций, тонзиллита, синусита, добавила эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

— Пациентам с мигренью или хроническими респираторными заболеваниями желательно заранее проконсультироваться с врачом: он может рекомендовать профилактическое лечение или корректировку текущей терапии на время нестабильной погоды , — подчеркнула она.

Чтобы обезопасить себя от ухудшения самочувствия на фоне быстрой смены погодно-климатических условий, Полина Литвиненко рекомендовала соблюдать режим труда и отдыха.

— Не стоит давать дополнительные нагрузки и стараться ставить новые рекорды на работе и в физических нагрузках. Отнеситесь бережно к своему организму. Достаточное количество сна поможет восполнить силы, — рассказала она.

Легче перенести изменения погоды могут помочь прогулки на свежем воздухе. Также, по словам врача, важно правильно питаться.

— Употребляйте в пищу больше овощей и фруктов, свежевыжатых соков, ограничьте употребление простых углеводов, таких как кондитерские изделия, и жирной пищи, — рекомендовала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Рекомендуется выбирать одежду по погоде и отдавать предпочтение многослойным вариантам, чтобы регулировать тепло тела. В жаркую погоду следует выбирать ткани из дышащих материалов, например лен, хлопок, а в холодную — надевать термобелье, посоветовал врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Тимофей Ткачев.

Не стоит пропускать плановый прием лекарств, которые ранее назначил врач.

— В этот период нужен здоровый сон, минимальные дозировки витамина С как фактор, поддерживающий надпочечники , — посоветовала Ольга Шуппо.