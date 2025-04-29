Синоптик спрогнозировал погоду в майские праздники в Москве

В майские праздники в Москве температура будет ниже нормы. Кроме того, ближайшие три дня будут ветреными. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции.

По его словам, вплоть до 1 мая ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В последний день апреля температура ожидается ниже нормы, но днем +10…+15 градусов и кратковременный дождь. Дискомфорт будет создавать ветер.

«1 мая день будет холодный — температура прогнозируется ниже многолетних значений. Ночью пройдет местами небольшой дождь, а днем прогнозируется его усиление», — предупредил эксперт.

Ночью в Москве ожидается +1… +3 градуса, в области — до 0 … –2 градуса и восточный ветер. Максимальная температура — +9… +11 градусов. Также ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

2 мая ночью будет облачно с осадками, но температура повысится до +2… +4 градусов. Дневные температуры тоже станут выше — +11… +13 градусов, по области — +14 градусов, но это на два-три градуса ниже нормы.

«С 3 мая уже повеселее. Вторая половина этого праздничного периода будет вполне симпатичной. хотя тоже не жарко: облачно, с прояснениями, небольшой дождь прогнозируется, [...] но температура повышается — около +15 градусов», — отметил синоптик.

4 мая, по его словам, на один-два градуса еще поднимется.

Ранее, 12 апреля, врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Петрова рассказала «Известиям» об обязательных правилах защиты от солнца. Она объяснила, что солнцезащитные средства следует наносить за 15 минут до выхода на улицу на все открытые участки тела: лицо, руки, шею и другие зоны, не прикрытые одеждой. Кроме того, при активном пребывании на солнце, особенно на пляже, крем нужно обновлять каждые 1,5–2 часа или после каждого купания.