СМИ сообщили об участии ВСУ в лондонском параде в честь 80-летия Дня Победы в Европе
Украинские войска примут участие в параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией, который пройдет в Лондоне. Об этом 3 мая сообщает Reuters.
«Вооруженные силы Украины (ВСУ. — Ред.) в понедельник примут участие в британском военном шествии, посвященном 80-й годовщине Дня Победы в Европе, который знаменует окончание боевых действий на континенте во время Второй мировой войны», — информирует агентство.
Уточняется, что украинские военнослужащие присоединятся примерно к 1 тыс. британских солдат, которые будут задействованы на параде. На мероприятии также можно будет увидеть конные подразделения и военные оркестры.
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