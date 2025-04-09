Лавров указал на постоянные попытки Запада забыть историю и очернить роль СССР

Россия не первый год старается встряхивать Запад в ответ на его попытки забыть историю и очернить роль Советского Союза, заявил 9 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы стараемся их встряхивать уже не первый год. Действительно, еще задолго до специальной военной операции эта тенденция предания забвению истории, попытки поставить на одну доску победителей и побежденных, попытки подорвать и очернить роль Советского Союза — они предпринимались достаточно интенсивно и давно», — сказал он ТАСС.

Лавров также рассказал о своих контактах с немецкими дипломатами за последние семь–восемь лет. По его словам, от них всё чаще звучала мысль о том, что Германия со всеми расплатилась и больше никому ничего не должна. Такие заявления министр назвал «очень тревожным звонком».

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский 1 февраля заявил, что попытки Запада переписать историю Второй мировой войны обречены на провал. По его словам, в настоящее время как никогда раньше важно чтить память жертв гуманитарной катастрофы и напоминать о подвиге советского народа.

25 декабря 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что победу над нацизмом в 1945 году надо продвигать как общую ценность для всего человечества. Он отметил, что во всех странах СНГ помнят и чтят подвиг всех народов СССР.