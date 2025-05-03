В результате удара Израиля по Газе погибли не менее 17 человек
В результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по южной части сектора Газа погибли не менее 17 человек. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
«17 палестинцев погибли рано утром в результате израильского авиаудара по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа», — говорится в сообщении телеканала.
Среди погибших, по данным издания, было трое детей.
Ранее, 17 апреля, лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о готовности к немедленным переговорам с израильской стороной о прекращении огня и освобождении заложников и палестинских заключенных. При этом он назвал невыполнимыми требования Тель-Авива о разоружении радикалов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, 19 апреля, заявил, что его страна не прекратит войну в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех заложников. По его словам, радикальное движение требует прекращения войны, сохранения своей власти и восстановления Газы с привлечением капитала, который позволит в дальнейшем перевооружиться и подготовить новые атаки на израильтян.