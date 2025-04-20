Нетаньяху заявил о продолжении конфликта в Газе до уничтожения ХАМАС

Израиль не закончит войну в секторе Газа, пока не вернет заложников и не уничтожит палестинское радикальное движение ХАМАС. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации.

«Мы не прекратим войну за возрождение, пока не уничтожим ХАМАС в Газе, пока не вернем всех наших заложников и пока не обеспечим, чтобы сектор Газа больше не представлял угрозы для Израиля», — заявил Нетаньяху. Обращение транслировалось на официальном YouTube-канале премьер-министра.

Нетаньяху добавил, что в ХАМАС снова отклонили предложение, которое могло бы привести к освобождению половины живых заложников, всё еще находящихся в Газе, и возвращению тел ряда погибших заложников.

По его словам, радикальное движение требует прекращения войны, сохранения своей власти и восстановления Газы с привлечением капитала, который позволит ХАМАС перевооружиться и подготовить новые атаки на израильтян.

15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.