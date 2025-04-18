Лидер ХАМАС назвал предложение Израиля по Газе невыполнимым
Лидер палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хейя в четверг, 17 апреля, назвал требование Израиля в рамках соглашения по Газе о разоружении радикалов «невыполнимым».
«Существование ХАМАС и наличие у него вооружения напрямую связаны с оккупацией. Ношение оружия — естественное право представителей нашего народа», — заявил он в обращении, которое транслировал катарский телеканал Al Jazeera.
Он добавил, что ХАМАС в конце марта согласилось на предложение посредников о прекращении огня в Газе, выдвинутое ими, в то время как Израиль отказался от поставленных условий.
15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.