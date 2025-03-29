Минздрав сектора Газа сообщил о 896 погибших с начала возобновления атак Израиля

С 18 марта в секторе Газа в результате возобновленных израильских атак на палестинский анклав погибли 896 человек, еще 1984 пострадали. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Газы.

«За последние 24 часа 43 человека погибли, еще 115 раненых были доставлены в больницы сектора Газа. <...> Общее число погибших и раненых с 18 марта 2025 года достигло 896 погибших и 1984 раненых», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что некоторые пострадавшие всё еще находятся под завалами, и к ним не могут добраться бригады скорой помощи. С 7 октября 2023 года число жертв в результате атак Израиля возросло до 50 251 человека, 114 025 получили ранения, уточнили в ведомстве.

Телеканал Al Jazeera 28 марта сообщил, что за минувшие сутки в результате ударов Израиля в Газе погибло около 50 человек, среди них были женщины и дети.

Пресс-служба Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) 27 марта сообщила, что после возобновления бомбардировок по Газе погибли более 180 детей. В тот же день глава БАПОР Филипп Лаззарини сообщил о восьми погибших сотрудниках агентства за прошедшую неделю.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В тот же день СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.