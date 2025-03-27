Более 180 детей погибли после возобновления Израилем бомбардировок по Газе

Более 180 детей погибли после возобновления войсками Израиля бомбардировок по сектору Газа. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

«После того как израильские войска возобновили бомбардировки сектора Газа, по сообщениям, погибли сотни людей, в том числе более 180 детей за один день», — сказано в заявлении агентства в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Тела погибших остаются под обломками разрушенных зданий, а врачи рассказывают, как из-за отсутствия возможности оказать помощь многие раненые умирают у них на глазах, отмечается в сообщении.

Телеканал Al Jazeera 27 марта сообщил, что в результате нескольких ударов войск Израиля по центральной части сектора Газа погибли как минимум 13 человек. По его данным, ожидается, что число погибших будет расти, так как в больницы поступили люди с серьезными ранениями.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.