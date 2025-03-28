В ООН сообщили о гибели восьми сотрудников БАПОР в Газе

На прошлой неделе в результате возобновления авиаударов израильской армии по Газе погибли восемь сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом 27 марта заявил глава агентства Филипп Лаззарини.

«На прошлой неделе был отмечен самый смертоносный день за последние 1,5 года войны: по сообщениям, погибло более 500 человек, включая женщин и детей. Еще восемь сотрудников БАПОР

были убиты только за последнюю неделю», — написал он в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Лаззарини также отметил, что обстрелы со стороны войск Израиля продолжаются. По его данным, более 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за приказа израильских властей об эвакуации.

Кроме того, он заявил, что уже более трех недель в Газу не поступает гуманитарная помощь, хотя во время перемирия в анклав ежедневно прибывали 500–600 грузовиков.

«Родители не могут найти еду для своих детей. Больные остались без лекарств. Цены стремительно растут. Голод усиливается, а опасность распространения болезней нарастает», — заявил Лаззарини.

Пресс-служба БАПОР 27 марта сообщила о том, что сотни людей, в том числе более 180 детей, погибли, после того как израильские войска возобновили бомбардировки сектора Газа.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.