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Al Jazeera сообщил о 50 погибших в результате ударов Израиля по Газе

Al Jazeera: из-за ударов Израиля по Газе погибли около 50 человек
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Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
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За минувшие сутки в результате ударов Израиля в Газе погибло около 50 человек, среди них есть женщины и дети. Об этом 28 марта сообщил телеканал Al Jazeera.

«Среди восьми погибших в результате предрассветной израильской атаки в районе Зейтун города Газа были в основном женщины и дети, а также еще 40 человек, погибших в результате ударов по территории, охваченной войной, за последние 24 часа», — следует из публикации.

С момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года погибли по меньшей мере 50 208 палестинцев, 113 910 получили ранения, пишет телеканал со ссылкой на министерство здравоохранения Газы.

Правительственная медиа-службы Газы сообщила, что число погибших составило более 61 700 человек. По ее данным, тысячи палестинцев, пропавших под завалами, считаются погибшими.

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Телеканал 25 марта сообщил, что в результате бомбардировки Газы Израилем погибло не менее 65 человек. Уточнялось, что с раннего утра 25 марта в результате атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юг и центральную часть сектора Газа погибли по меньшей мере 17 палестинцев.

Пресс-служба Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщила 27 марта, что после возобновления бомбардировок по Газе погибли более 180 детей.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

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