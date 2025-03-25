Al Jazeera сообщил о 65 погибших за сутки в результате атак Израиля по Газе
По меньшей мере 65 палестинцев погибли за прошедшие сутки в результате атак израильской армии по сектору Газа. Об этом 25 марта сообщил телеканал Al Jazeera.
«Израиль продолжает бомбардировку Газы, в результате чего в понедельник погибло не менее 65 человек», — говорится в сообщении издания.
Кроме того, по данным телеканала, с раннего утра 25 марта в результате атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юг и центральную часть сектора Газа уже погибли по меньшей мере 17 палестинцев.
Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади 24 марта отметил, что за последние 40 дней ЦАХАЛ более 900 раз нарушила условия соглашения о прекращении огня в палестинском секторе Газа с палестинским движением ХАМАС. Он подчеркнул, что договор предполагал обоюдное согласие на прекращение огня.