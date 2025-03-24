Израиль более 900 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа

За последние 40 дней Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) более 900 раз нарушила условия соглашения о прекращении огня в палестинском секторе Газа с палестинским движением ХАМАС. Об этом 24 марта заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

В ходе выступления на заседании палаты депутатов (нижней палаты парламента) он отметил, что договор предполагал обоюдное согласие на прекращение огня.

«Соглашение [Израиля и ХАМАС] об обмене [заложниками] предполагало создание совместного египетско-катарского оперативного центра для контроля за соблюдением условий соглашения. Согласно данным центра, зафиксировано более 900 нарушений Израилем перемирия за последние 40 дней», — цитирует ас-Сафади агентство Petra.

Министр подчеркнул, что Иордания продолжает прикладывать все усилия для прекращения агрессии Израиля в анклаве, а также незаконных действий, которые направлены против Западного берега.

Представители министерства здравоохранения Газы 24 марта заявили, что ЦАХАЛ нанесла удар по крупнейшей больнице на юге сектора Газа, в ходе которого погибли два человека, есть пострадавшие. Удар пришелся по хирургическому отделению больницы Насер в городе Хан-Юнис. Погибли 16-летний подросток, которому сделали операцию, и член политического бюро палестинской группировки ХАМАС, проходивший лечение в больнице.

В этот же день сообщалось, что жертвами действий ЦАХАЛ в Газе за сутки стали свыше 50 человек. Отмечалось, что военные наносили удары с воздуха, совершали артиллерийские обстрелы и вели огонь из стрелкового оружия. Также уточнялось, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате атак ЦАХАЛ по территории анклава с начала 24 марта.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о возобновлении военных операций против палестинского движения ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадало более 1 тыс. человек, число погибших увеличилось до 310. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.