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СМИ сообщили о гибели более 51 тыс. человек в секторе Газе с 7 октября 2023 года

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Власти сектора Газа сообщили, что количество погибших с начала вооруженного конфликта с Израилем превысило 51 тыс. человек. Об этом 15 апреля сообщила турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

«Многие жертвы по-прежнему остаются под завалами, поскольку спасатели не могут добраться до них», — добавила газета Anadolu Ajansı.

В публикации уточняется, что за время конфликта ранения получили больше 116 тыс. жителей сектора Газа.

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12 апреля Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о намерении расширить зону боевых действий по всей территории сектора Газа. Он призвал жителей анклава к эвакуации.

До этого, 18 марта, ЦАХАЛ сообщила о возобновлении военных операций против ХАМАС в Газе. В результате израильских авиаударов пострадали более 1 тыс. человек, погибли свыше 300. Также СМИ заявили, что Израиль заранее предупредил администрацию президента США Дональда Трампа о возобновлении ударов по Газе.

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