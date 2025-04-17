В ХАМАС сообщили о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС готово начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом в четверг, 17 апреля, заявил лидер движения Халиль аль-Хайя.
«Движение подчеркивает готовность немедленно начать переговоры, которые бы позволили освободить всех заложников и наших заключенных, чье освобождение было согласовано», — сказал он в ходе обращения, трансляцию которого вел катарский телеканал Al Jazeera.
По словам аль-Хайя, прекращение огня может начаться в обмен на полный вывод войск Израиля из Газы.
15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.