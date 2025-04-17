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В ХАМАС сообщили о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе
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В ХАМАС сообщили о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе

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Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
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Палестинское движение ХАМАС готово начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом в четверг, 17 апреля, заявил лидер движения Халиль аль-Хайя.

«Движение подчеркивает готовность немедленно начать переговоры, которые бы позволили освободить всех заложников и наших заключенных, чье освобождение было согласовано», — сказал он в ходе обращения, трансляцию которого вел катарский телеканал Al Jazeera.

По словам аль-Хайя, прекращение огня может начаться в обмен на полный вывод войск Израиля из Газы.

По миру сил: в ХАМАС одобрили план Египта по Газе на фоне протестов населения
Израиль же требует сдачи оружия со стороны палестинского движения

15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.

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