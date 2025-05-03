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WP сообщила о плане Трампа уволить 1,2 тыс. сотрудников ЦРУ

WP: Трамп собирается уволить 1,2 тыс. сотрудников ЦРУ
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести масштабные сокращения персонала в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других подобных ведомствах. Об этом 2 мая сообщила газета The Washington Post (WP).

«Администрация Трампа планирует существенное сокращение персонала в ЦРУ и других крупных разведывательных подразделениях США, что приведет к сокращению наиболее важных государственных агентств национальной безопасности», — информирует издание со ссылкой на анонимные источники.

Накануне представители президентской администрации сообщили американским законодателям на Капитолийском холме о намерении сократить численность ЦРУ на 1,2 тыс. человек в течение нескольких лет. Под угрозу увольнения также попали разведчики из Агентства национальной безопасности США.

«Неясно, какие части разведывательного агентства пострадают больше всего. Сокращение происходит даже несмотря на то, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф пообещал направить больше ресурсов агентства на Китай и картели, занимающиеся контрабандой фентанила и других синтетических наркотиков в США», — сообщается в материале.

Уточняется, что сокращения персонала будут частично проходить за счет снижения темпа найма новых сотрудников. При этом из указанных 1,2 тыс. человек как минимум «несколько сотен» уже выбрали для себя вариант досрочного выхода на пенсию.

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15 апреля газета WP сообщила, что более 22 тыс. служащих налоговой США согласились уволиться по требованию Трампа. Сотрудники, которые примут сделку, будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск до сентября, а затем покинут свои федеральные должности.

29 марта СМИ сообщили об увольнениях сотрудников Йеля и Гарварда под давлением Трампа. Высшие учебные заведения вынуждены прощаться с сотрудниками из-за требования властей бороться с антисемитизмом. В противном случае им угрожают лишением федерального финансирования. Также ранее Гарвардская школа общественного здравоохранения приостановила партнерство с университетом Бирзейт на Западном берегу реки Иордан.

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