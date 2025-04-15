Более 22 тыс. служащих налоговой США согласились уволиться по требованию Трампа

Около 22 тыс. сотрудников Налоговой службы США (IRS) согласились с предложением администрации американского президента Дональда Трампа об отставке. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщила газета The New York Times (NYT).

«До вступления Трампа в должность в IRS работало около 100 тыс. человек. Примерно 5 тыс. сотрудников уволились с января, еще 7 тыс., находящихся на испытательном сроке, были уволены, хотя эти увольнения оспаривались в суде», — говорится в материале издания.

Если эти увольнения вступят в силу, агентство может потерять около трети своей рабочей силы, пишет NYT.

Сотрудники, которые примут сделку, будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск до сентября, а затем покинут свои федеральные должности. При этом у некоторых работников, которые приняли предложение, есть возможность отказаться от увольнения.

29 марта СМИ сообщили об увольнениях сотрудников Йеля и Гарварда под давлением Трампа. Высшие учебные заведения вынуждены прощаться с сотрудниками из-за требования властей бороться с антисемитизмом. В противном случае им угрожают лишением федерального финансирования. Также ранее Гарвардская школа общественного здравоохранения приостановила партнерство с Университетом Бирзейт на Западном берегу реки Иордан.