В Генштабе Эстонии сообщили о начале военных учений 5 мая у границ с РФ
Генеральный штаб сил обороны Эстонии в пятницу, 2 мая, сообщил о начале международных военных учений Siil 2025 близ границ с Россией.
В заявлении Генштаба говорится, что учения продлятся с 5 до 23 мая. В рамках учений этого года особое внимание будет уделено вводу в Эстонию дополнительных союзнических подразделений, а также приему и интеграции этих подразделений в состав эстонской дивизии.
«В понедельник подразделения сил обороны Эстонии и союзников соберутся на совместные международные учения Siil 2025, которые продлятся до 23 мая. Основное внимание на учениях уделяется отработке выполнения ключевых задач эстонских и региональных планов обороны в сотрудничестве с союзниками, а также проверке боеготовности сил обороны, Кайтселийта и союзных подразделений», — говорится в заявлении.
Основные мероприятия боевой подготовки Siil 2025 пройдут на полигонах, расположенных на северо-востоке и юго-востоке Эстонии, в основном на центральном полигоне сил обороны Эстонии, полигоне Нурсипалу и их окрестностях.
Ранее, 30 апреля, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о проведении учений НАТО у границ страны. По словам министра, страны НАТО в форме разного рода псевдооборонительных учений формируют «бронированный кулак» под видом усиления защиты Европы, направленный не для защиты территорий.