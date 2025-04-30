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Министр обороны Белоруссии заявил о проведении учений НАТО у границ страны

Хренин: НАТО проводит учения наступательного характера у границ Белоруссии
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Фото: Global Look Press/Sgt. Andrew Greenwood
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Масштабные учения НАТО наступательного характера проводятся у границ Белорусии. Об этом 30 апреля на полях III Международного антифашистского конгресса заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

«Активно ведется разведка, наращивается военное присутствие в регионе, а фактически — у наших границ, проводятся масштабные учения наступательного характера, параллельно увеличиваются военные бюджеты», — сообщил Хренин.

По словам министра, страны НАТО в форме разного рода псевдооборонительных учений формируют «бронированный кулак» под видом усиления защиты Европы, направленный не для защиты территорий.

Кроме того, Хренин заявил о проблеме возрождения фашизма в современном мире и о важности сохранения исторической памяти

«Всему тому, что представляет угрозу для человечества, мы должны противопоставить ценности мира и диалога. Именно в этом заключается главный урок Великой Отечественной войны», — отметил министр.

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Ранее, 30 апреля, помощник президента РФ Николай Патрушев указал на необходимость принять дополнительные меры по нейтрализации угроз безопасности России на море в связи с нынешней военно-политической обстановкой. Патрушев заявил, что на данный момент можно увидеть последовательное усиление военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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