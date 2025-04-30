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Патрушев указал на важность дополнительных мер по нейтрализации угроз безопасности РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Необходимы дополнительные меры по нейтрализации угроз безопасности России на море в связи с нынешней военно-политической обстановкой. Об этом 30 апреля заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«В условиях обострения политических и экономических противоречий в международных отношениях возросла роль фактора силы. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов», — сообщил он, выступая на президиуме Морской коллегии.

По его мнению, текущую военно-политическую обстановку можно охарактеризовать высокой напряженностью. На данный момент также можно увидеть последовательное усиление военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он считает, что именно из-за этого необходимо предпринять соответствующие меры.

По словам Патрушева, за защиту национальных интересов РФ в Мировом океане отвечает Военно-морской флот. Сейчас ведутся активные работы по его оснащению современными образцами различной техники.

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Ранее, 13 марта, директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО по мере расширения создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. По его словам, политическая напряженность в регионе растет.

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