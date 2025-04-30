Патрушев указал на важность дополнительных мер по нейтрализации угроз безопасности РФ

Необходимы дополнительные меры по нейтрализации угроз безопасности России на море в связи с нынешней военно-политической обстановкой. Об этом 30 апреля заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«В условиях обострения политических и экономических противоречий в международных отношениях возросла роль фактора силы. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов», — сообщил он, выступая на президиуме Морской коллегии.

По его мнению, текущую военно-политическую обстановку можно охарактеризовать высокой напряженностью. На данный момент также можно увидеть последовательное усиление военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он считает, что именно из-за этого необходимо предпринять соответствующие меры.

По словам Патрушева, за защиту национальных интересов РФ в Мировом океане отвечает Военно-морской флот. Сейчас ведутся активные работы по его оснащению современными образцами различной техники.

Ранее, 13 марта, директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО по мере расширения создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. По его словам, политическая напряженность в регионе растет.