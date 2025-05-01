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Захарова назвала бесчеловечным и варварским удар ВСУ по рынку в Алешках

Захарова: атака ВСУ на рынок в Алешках — акт варварства и бесчеловечности
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Фото: t.me/SALDO_VGA
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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центральному рынку в Алешках Херсонской области варварская и бесчеловечная. Украинские боевики намеренно произвели обстрелы волнами, чтобы добить пострадавших и помешать работе спасателей. Об этом в четверг, 1 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ни одна международная структура снова ничего «такого» не заметит? Ни террористического характера очередной атаки по мирным жителям? <…> Ни варварской, бесчеловечной тактики применения нескольких волн атак, чтобы целенаправленно добить раненых и помешать прибывшим на место медикам и спасателям?» — написала она в своем Telegram-канале.

По данным Захаровой, число погибших в результате атаки возросло до восьми человек, известно о 20 пострадавших.

Дипломат напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что киевский режим будет наносить удары по наиболее «болезненным» точкам России. Как указала Захарова, такой преднамеренной атакой стало нападение на скопление мирных жителей, отправившихся в праздничный день за покупками.

Официальный представитель МИД РФ призвала международные структуры обратить внимание на то, что подобные случаи были бы невозможны без поддержки киевского режима Западом.

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Об ударе ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области стало известно ранее в этот день. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате украинской атаки погибли семь человек. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе главы Херсонской области, число пострадавших составило 12 человек, один из них скончался по пути в больницу. Зампредседателя правительства региона Серей Черевко уточнил, что в ударе приняли участие около 30 беспилотников. В Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет (СК) России по факту нападения возбудил уголовное дело о теракте. Лица, причастные к удару по рынку в Алешках, уже устанавливаются. В МИД РФ, в свою очередь, призвали международное сообщество решительно осудить преступную акцию киевского режима.

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