Замглавы правительства Херсонской области рассказал детали удара ВСУ по Алешкам

В ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в городе Алешки Херсонской области приняли участие около 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 1 мая сообщил зампредседателя правительства региона Серей Черевко.

«Несколько — по предварительным данным, около четырех — атакующих волн FPV-дронов. Совокупно в налете участвовало около 30 украинских ударных БПЛА», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Политик отметил подвиг врачей, спасателей и правоохранителей, бросившихся на помощь пострадавшим при атаке. По его словам, ни одна бригада скорой помощи не отказалась ехать на рынок, невзирая на угрозу новых ударов дронами и кассетными боеприпасами.

Об ударе ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области стало известно ранее в этот день. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате украинской атаки погибли семь человек. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе главы Херсонской области, число пострадавших составило 12 человек, один из них скончался по пути в больницу. В Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет (СК) России по факту нападения возбудил уголовное дело о теракте. Лица, причастные к удару по рынку в Алешках, уже устанавливаются. В МИД РФ, в свою очередь, призвали международное сообщество решительно осудить преступную акцию киевского режима.