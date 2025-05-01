В МИД РФ назвали атаку ВСУ по Алешкам военным преступлением

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили военное преступление против мирного населения, нанеся удар по рынку в городе Алешки Херсонской области. Об этом 1 мая заявило Министерство иностранных дел РФ.

«Налицо очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного российского населения. Очевидно, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв», — говорится на сайте ведомства.

Как отметили в МИДе, нападение ВСУ на Алешки снова продемонстрировало террористическую сущность киевского режима и его полную недоговороспособность. Кроме того, ответственность за атаку несут и западные спонсоры Украины с их стремлением истребить всё русское.

«Все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону. Призываем всю здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить этот омерзительный теракт», — говорится в заявлении.

Об ударе ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области стало известно ранее в этот день. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате украинской атаки погибли семь человек. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе главы Херсонской области, число пострадавших составило 12 человек, один из них скончался по пути в больницу. В Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет (СК) России по факту нападения возбудил уголовное дело о теракте. Лица, причастные к удару по рынку в Алешках, уже устанавливаются.