Число пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам Херсонской области возросло до 11
Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Алешках Херсонской области увеличилось до 11 человек. Об этом 1 мая сообщила «Известиям» пресс-служба губернатора региона Владимира Сальдо.
«По состоянию на 14:30 известно о 12 пострадавших, один человек скончался по пути в больницу», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что среди раненых есть мужчины и женщины разных возрастов, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
В пресс-службе губернатора региона сообщили, что беспилотники ВСУ продолжают атаковать Алешки, что создает трудности для эвакуации местных жителей. Несмотря на опасность, медицинские работники, военнослужащие и сотрудники МЧС продолжают свою работу по спасению людей.
«Эвакуация проводится под прикрытием РЭБ. Тяжелораненых переправляют в Скадовскую ЦРБ», — добавили в пресс-службе.
Об ударе ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области стало известно ранее в этот день. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате украинской атаки погибли семь человек.
Следственный комитет (СК) России по факту нападения возбудил уголовное дело о теракте. Также был объявлен в Херсонской области трехдневный траур по погибшим при ударе ВСУ.